«Сибирь» обыграла «Сочи» всухую и прервала серию из трех поражений подряд

Сегодня, 15:50
«Сибирь» обыграла «Сочи» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.
В составе хозяев дублем отличился Владимир Бутузов, еще одна шайба на счету Дмитрия Овчинникова.
«Сибирь» прервала свою серию из трех поражений подряд, команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 18 очками в 17 матчах. «Сочи» идет на последней, 11-й строчке в таблице Западной конференции с 8 очками.
«Сибирь» проведет следующий матч на своем льду против «Адмирала» 11 октября. «Сочи» предстоит сыграть дома против «Нефтехимика» 13 октября.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» (Сочи) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Бутузов — 6 (Чайковски, Основин), 5:56 — 1:0. Бутузов — 7 (бол., Бек, Пьянов), 27:33 — 2:0. Овчинников — 1 (Чайковски), 30:30 — 3:0.
Вратари: Красоткин — Третьяк.
Штраф: 8 — 37.
Броски: 33 (14+11+8) — 26 (4+9+13).
Судьи: Васильев, Ромасько.
8 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 5479 зрителей.