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Сегодня, 09:44

«Сибирь» выразила разочарование позицией КХЛ по вопросу спортивного гражданства Гордеева

Сергей Разин
корреспондент
Федор Гордеев.
Фото ХК «Сибирь»
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«Сибирь» опубликовала официальный пресс-релиз по поводу присуждения клубу четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров.

«С самого начала предсезонной заявочной компании Федор Гордеев позиционировался как гражданин России с российским «спортивным гражданством». Идентификация превышения лимита на легионеров была выявлена КХЛ лишь в декабре, хотя первое превышение произошло 2 сентября 2023 года. То есть прошло 4,5 месяца. При этом Лига признает, что «автоматизированная система проверки легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала». Это значит, что с самого начала сезона Гордеев фактически проходил в системах КХЛ в статусе хоккеиста, имеющего российское «спортивное гражданство», что и позволило заявлять его на матчи. Более того, если бы не травма, то он так и продолжал бы выступать за команду до сих пор», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

 
Федор Гордеев (справа). Фантастический провал руководства «Сибири». Клуб неверно посчитал легионеров и лишил себя 4 очков

Гордеев родился в Омске и является гражданином России, где начал заниматься хоккеем в пять лет. После этого переехал вместе с семьей в Северную Америку, где выступал в юниорских лигах, а также в ECHL и AHL. За национальные команды США или Канады Гордеев не выступал.

«Клуб выражает разочарование позицией КХЛ по данному вопросу, несмотря на неоднозначность ситуации и предварительную готовность ФХР урегулировать данный вопрос с Лигой и Клубом с учетом интересов сборной России и хоккеиста. «Сибирь» не оспаривает, что несет ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых на матч, но само решение о присвоении Гордееву статуса хоккеиста, не имеющего права играть за спортивные сборные команды России, основано лишь на факте его длительного проживания и занятия хоккеем в другой стране».

Также клуб назвал «вопиющей несправедливостью» тем, что, несмотря на желание самого спортсмена, который является гражданином России, выступать в родной стране, лига решила следовать Уставным правилам ИИХФ без учета интересов Гордеева.

«Вызывает большие сомнения, что этот прецедент будет способствовать решению недавно обозначенной лично Президентом России задачи по противодействию отъезду молодых игроков за границу, включающую и возврат ранее уехавших. Одновременно Клуб заверяет всех любителей хоккея и, прежде всего, своих болельщиков, что продолжит борьбу за выход в плей-офф и приложит все усилия для решения поставленной задачи», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее КХЛ присудил «Сибири» четыре технических поражений, сняв с клуба четыре очка, а также оштрафовав на 2 миллиона рублей. В лиге подчеркнули, что ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых клубом на матч, лежит на клубе. Автоматизированная система проверка легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала.

За «Сибирь», помимо Гордеева, выступают еще трое легионеров — защитник Тревор Мерфи и нападающие Тэйлор Бек и Энди Эндреофф. В текущем сезоне Гордеев провел 42 матча и набрал 7 (2+5) очков.

Источник: https://hcsibir.ru/media/news/press-reliz-khk-sibir/
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