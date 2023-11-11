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Сегодня, 16:00

СКА — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

СКА сыграет с «Нефтехимиком» в регулярный чемпионат КХЛ 11 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Толчинский (ХК СКА).
Фото ХК СКА
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СКА примет «Нефтехимик» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 11 ноября. Матч пройдет в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи СКА — «Нефтехимик» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» (платная подписка).

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут следить за игрой своей команды на телеканале «78». Трансляция начнется в 17.00 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК СКА
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