СКА примет «Нефтехимик» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 11 ноября. Матч пройдет в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи СКА — «Нефтехимик» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» (платная подписка).

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут следить за игрой своей команды на телеканале «78». Трансляция начнется в 17.00 по местному времени.

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