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Сегодня, 16:41

СКА подписал 4-летний контракт с нападающим Григоренко

Руслан Минаев
Михаил Григоренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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СКА объявил о подписании контракта с нападающим Михаилом Григоренко. Соглашение рассчитано на четыре года — до конца сезона-2027/28.

В апреле 30-летний россиянин покинул ЦСКА.

Григоренко является воспитанником армейцев. В составе ЦСКА он провел 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. За это время нападающий трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и четыре раза стал чемпионом страны.

В прошедшем сезоне Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф форвард набрал 7 (3+4) очков.

Михаил Григоренко
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
21
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