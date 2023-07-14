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Сегодня, 19:20

СКА сообщил об изменениях в составе совета директоров

Виктория Кравченко
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СКА на официальном сайте сообщил об изменениях в составе совета директоров.

Александр Медведев избран новым председателем совета. На этом посту он сменил Геннадия Тимченко.

«СКА искренне благодарят Геннадия Тимченко за годы плодотворной работы на посту Председателя Совета директоров клуба. За эти 12 лет произошло становление СКА как признанного гранда КХЛ, армейцы дважды стали обладателями Кубка Гагарина, выиграли Чемпионат России, трижды завоевали Кубок Континента», — говорится в заявлении клуба.

Также в Совет директоров войдет заслуженный тренер России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов.

Сезон-2023/24 стартует 1 сентября.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/izmienieniia-v-sostavie-sovieta-diriektorov-ska/
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
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