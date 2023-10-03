Скабелка — о поражении «Барыса»: «Минское «Динамо» было везде быстрее, везде выигрывало борьбу»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (0:3).

«Наверное, «Динамо» было везде быстрее, везде выигрывало борьбу. У нас шайба не держалась вообще, нас плотно накрывали. Там, где удавалось выходить из-под давления, соперник успевал накрывать. В движении соперник нас превзошел. А шансы, которые выпадали в большинстве... Тоже, за счет активных действий соперника, игры вратаря, не удалось нам забить сегодня. Да, Скленичка не набрал очков, как и другие наши игроки. Как я уже сказал, соперник активно прессинговал. Там, где мы выходили, создавали моменты — подчищал Колосов.

Мы не сильно довольны игрой нападающих. У них, кроме голов, есть еще прямая обязанность блокировать броски, но мы дали сделать практически 40 бросков по нашим воротам, заблокировав только девять. Если не идет игра в атаке, в обороне нужно играть намного надежнее», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

Минский клуб набрал 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада». У «Барыса» — 10 очков и 10-е место «Востока».