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КХЛ

Сегодня, 19:17

ЦСКА разгромил «Сочи» и одержал 10-ю победу подряд

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«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ крупно уступил ЦСКА (0:6). В составе москвичей 3 (2+1) очка набрал нападающий Владислав Каменев.

Для южан это девятое поражение подряд, красно-синие одержали 10-ю победу подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — ЦСКА — 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

Голы: Абрамов — 8 (Сергеев), 12:00 — 0:1. Юртайкин — 3 (Карнаухов, Дыбленко), 12:49 — 0:2. Каменев — 8 (Дуда, Слепышев), 34:35 — 0:3. Светлаков — 2 (бол., Карнаухов, Провольнев), 42:48 — 0:4. Мамин — 2 (Каменев, Окулов), 55:09 — 0:5. Каменев — 9 (мен., Окулов), 57:47 — 0:6.

Вратари: Третьяк — Скотников.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (7+12+7) — 46 (12+15+19).

Судьи: Морозов, Раводин.

30 октября. Сочи. ДС Большой.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
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