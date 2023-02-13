«Салават Юлаев» победил «Сочи» и вышел в плей-офф

«Салават Юлаев» на выезде победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Данила Башкиров, Михаил Науменков, Павел Коледов и Саша Хмелевский.

Единственный гол «Сочи» на счету Василия Мачулина.

Уфимская команда выиграла четвертый матч подряд и набрала 77 очков. Команда Виктора Козлова гарантировала себе попадание в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Голы: Башкиров — 4 (Дроздов, Панин), 8:10 — 0:1. Науменков — 8 (бол., Шмелев), 27:31 — 0:2. Коледов — 6 (Кадейкин, Шмелев), 30:39 — 0:3. Мачулин — 1 (бол., Николаев), 33:10 — 1:3. Хмелевский — 25 (бол., Кадейкин, Шмелев), 37:27 — 1:4.

Вратари: Третьяк (Плешков, 40:00) — Кареев.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 15 (2+7+6) — 35 (19+5+11).

Судьи: Беляев, Наумов.

13 февраля. Сочи. ДС Большой. 4187 зрителей