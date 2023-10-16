«Сочи» сыграет со «Спартаком» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 16 октября, в понедельник. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями игры «Сочи» — «Спартак» следите на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Эфир начнется — 19.20 мск.

Сочинцы занимают четвертое место в конференции «Запад» и третье в дивизионе Боброва. В их активе 23 очка. Команда Алексея Жамнова с 26 баллами находится на втором месте в конференции «Запад» и возглавляет дивизион Борброва.

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