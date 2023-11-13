«Сочи» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» на своем льду уступил «Витязю» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.

Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сочи» проигрывает в восьмом матче подряд. На данный момент команда с 26 очками в 30 играх занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на последней строчке, набрав 22 очка в 30 встречах.

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