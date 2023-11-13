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Сегодня, 23:00

«Сочи» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Сочи» на своем льду уступил «Витязю» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.

Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сочи» проигрывает в восьмом матче подряд. На данный момент команда с 26 очками в 30 играх занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на последней строчке, набрав 22 очка в 30 встречах.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ»

КХЛ
ХК Витязь
ХК Сочи
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