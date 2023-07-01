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Сегодня, 12:57

Сопин рассказал, что «Динамо» выступало за перекрестный формат плей-офф

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал, что клуб изначально выступал за перекрестный формат плей-офф КХЛ.

«Мы поддерживали перекрестный плей-офф, это добавит интереса. Много лет финал конференции был ЦСКА — СКА, несколько лет мы играли с «Северсталью» в первом раунде. Было несколько стабильных пар, и уже знали, чего ждать. А сейчас в разных полуфиналах могут быть западные и восточные команды, новые пары — это интересно. Логистически это будет тяжело, потому что можно попасть и с «Адмиралом», и с «Амуром». Тот же Омск и Новосибирск — это тоже дополнительные затраты на перелеты», — приводит слова Сопина ТАСС.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов объявил, что в сезоне-2023/24 состоится перекрестный плей-офф.

Во втором раунде Кубка Гагарина будут образованы две группы по 4 команды. В каждую из групп попадут по две команды из Восточной и Западной конференции.

Источник: https://tass.ru/sport/18166781
Алексей Сопин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Кубок Гагарина
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