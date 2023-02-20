«Спартак» победил «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

«Спартак» одержал победу над «Металлургом» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

За московскую команду шайбы забросили Шейн Принс, Александр Хохлачев и дублем отметился Андрей Локтионов.

В составе «Магнитки» отличились Филипп Майе и Николай Голдобин.

«Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице «Запада», набрав 64 очка за 66 матчей. Москвичи отстают от минского «Динамо», которое идет на 8-м месте, на 1 очко.

«Металлург» занимает 6-е место на «Востоке» с 79 очками за 65 игр.

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«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Голы: Майе — 22 (Лайпсик, Никонцев), 9:15 — 0:1. Локтионов — 14 (мен., Цыплаков), 16:50 — 1:1. Принс — 17 (Хохлачев, Вароне), 50:41 — 2:1. Голдобин — 17 (Яковлев), 53:17 — 2:2. Хохлачев — 19 (Принс), 54:15 — 3:2. Локтионов — 15 (п.в., Кин), 59:24 — 4:2.

Вратари: Рибар — Паскуале (Кошечкин, 20:00, 58:04 — 58:25, 58:29 — 59:24).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (15+6+10) — 31 (9+6+16).

Судьи: Гашилов, Наумов.

20 февраля. Москва. Мегаспорт.