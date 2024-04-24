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Допинг

Сегодня, 10:18

«Спартак», СКА и «Автомобилист» стали самыми проверяемыми на допинг клубами КХЛ в марте

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак», СКА и «Автомобилист» стали самыми тестируемыми РУСАДА клубами КХЛ в марте 2024 года, сообщает ТАСС.

По данным источника, по восемь игроков из каждого клуба были проверены на допинг в первый месяц весны. Всего РУСАДА в марте протестировало 79 хоккеистов КХЛ. Меньше всего на допинг проверяли игроков «Амура», «Лады» и ЦСКА (по 2).

В составе «Локомотива» РУСАДА проверило 6 хоккеистов, у «Металлурга» — 4. Эти клубы играют в финальной серии Кубка Гагарина. На данный момент счет 3-0 в пользу магнитогорского клуба.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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