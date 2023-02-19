Спортивный директор «Адмирала»: «У нас не может один человек получать 50-60 миллионов, а другие по 5-10»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о том, может ли клуб предлагать большие контракты.

- По зарплатам у вас нет большого разрыва в деньгах между звездами и остальными. Это принципиально для «Адмирала»?

— У нас не может один человек получать 50-60 миллионов, а другие по 5-10 — это будет неправильно. Я думаю, что такого у нас не может быть. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, но вряд ли у нас будет большой разрыв по зарплате. У нас все получают адекватные деньги, мы никому не переплачиваем.