Спортивный директор «Лады» Якубов: «В СКА был большой фронт работы. Но я очень скучал по КХЛ»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов в интервью «СЭ» прокомментировал свое возвращение в КХЛ. После ухода из «Ак Барса» в мае 2021 года он на протяжении двух сезонов работал в системе СКА.

— Два года вы не работали в КХЛ. Кайфуете от возвращения?

— Очень. Получаю большое удовольствие, очень скучал. В Питере был большой фронт работы: ВХЛ, МХЛ. Много игр было, все интересно. Но я очень скучал по этой лиге. Мне есть что самому себе доказывать еще. Кроме того, «Лада»? не посторонняя команда для меня. Отыграл четыре сезона здесь, почувствовал вкус победы. Поэтому хочу добиться чего-то существенного.

— Удивились предложению вернуться в КХЛ?

— У меня было еще одно предложение. В конце сезона был разговор с Романом Ротенбергом. Я сказал, что хочу вернуться. Поэтому я готовился.

— Возвращаясь к работе в «Ак Барсе» . К ак вы пережили уход??