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Сегодня, 18:15

Спортивный директор «Лады» Якубов: «Если мы попадем в плей-офф, я буду самым счастливым человеком»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов в интервью «СЭ» рассказал о задачах, которые стояли перед тольяттинцами на нынешний сезон.

— Перед сезоном мало кто верил в вас. Могли ли вы ожидать, что все сложится настолько удачно?

— Для себя ставили задачу: не быть мальчиками для битья. Честно скажу, сложно было поначалу. Команда новая. В мае у нас не было ни одного подписанного игрока. Вера была. А как без веры жить? Даже какую-то неделю на первом месте шли, было очень приятно. Был уверен, что будем бороться за плей-офф.

— Как шел процесс поиска легионеров? На первый взгляд, кандидаты были не самыми очевидными.

— Рынок сейчас такой. Шведы, финны и чехи к нам не поедут. Остается только Северная Америка. По Джозефсу мне Дима Цыгуров (сын знаменитого тренера Геннадия Цыгурова, сейчас проживает в Швейцарии. - Прим. «СЭ») помог здорово. Собирал информацию: какой он в раздевалке, как живет. По Космачуку помог знакомый агент. Кроме того, мы много видео по ним просмотрели.

Хоккеисты &laquo;Лады&raquo;. «Если попадем в плей-офф, буду самым счастливым человеком». Интервью спортивного директора «Лады»

— Росандича взяли, потому что искали именно защитника?

— Мы весной и летом искали защитника под первое большинство. Рассматривали Райана Мерфи, который играл в «Салавате Юлаеве», он нам давал обещания, но в итоге уехал в Австрию. Когда пришло предложение по Росандичу, мы посмотрели, что он в сборной играл, ездил на чемпионаты мира, видео с ним изучили также. Поверили в него. ?

— Попадание в плей-офф для «Лады» — основная задача сейчас?

— Да. Я могу мечтать о чем-то большем. Но если мы попадем в плей-офф, я буду самым счастливым человеком.

«Лада» (65 очков) после 55 матчей занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.

КХЛ
ХК Лада
Рафик Якубов
0
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