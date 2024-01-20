Воробьев — о возможной встрече СКА с ЦСКА на старте плей-офф КХЛ: «Нет разницы»

Нападающий СКА Михаил Воробьев прокомментировал досрочный выход петербургской команды в плей-офф КХЛ.

«Приятно досрочно выйти в плей-офф. Акцент делали на том, что просто надо победить в матче. Идем от игры к игре. Но выход в плей-офф — приятный бонус. Сыграть с ЦСКА в первом раунде плей-офф? В принципе, нет разницы, с кем играть. В плей-офф все соперники сильные. Мы не смотрим, на кого нам выходить, а стараемся победить в каждой игре», — приводит слова Воробьева «Спорт День за Днем».

СКА в таблице Западной конференции располагается на 2-м месте с 72 очками. 19 января команда досрочно вышла в плей-офф КХЛ, обыграв «Куньлунь» (3:1).