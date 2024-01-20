Спортивный директор «Лады» Якубов: «Болею за Квартальнова. Не слышал, чтобы он на кого-то орал»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов в интервью «СЭ» рассказал, что сопереживает минскому «Динамо», которое тренирует Дмитрий Квартальнов. Он был главным тренером «Ак Барса» в то время, когда Якубов работал в клубе генеральным менеджером.