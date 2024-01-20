Спортивный директор «Лады» Якубов: «Болею за Квартальнова. Не слышал, чтобы он на кого-то орал»

Сегодня, 19:00
Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов в интервью «СЭ» рассказал, что сопереживает минскому «Динамо», которое тренирует Дмитрий Квартальнов. Он был главным тренером «Ак Барса» в то время, когда Якубов работал в клубе генеральным менеджером.
— Я болею за них, болею за Квартальнова. Очень нравится стиль команды. Не знаю, что про него там говорят, мол, он сумасшедший какой-то. Ни разу не слышал, чтобы он на кого-то орал или переходил на личности. Да, эмоциональный. Но тренер нормальный. Опять же, молодых развивает. Вы на Минск посмотрите — там столько молодых играет! Про них летом никто не знал еще. Они делают результат. Огромный плюс!