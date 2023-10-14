Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:44

Экс-форвард минского «Динамо» Спунер: «Вудкрофт порой был строг со мной, но всегда честен»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Канадский форвард Райан Спунер поделился мнением о работе под руководством своего соотечественника Крэйга Вудкрофта в минском «Динамо».

«Вуди порой был строг со мной, но всегда честен. Я благодарен ему за большое количество игрового времени и за то, что он взял меня в команду после Швейцарии. Он помог моей карьере, и я могу говорить о Вуди только хорошее. Классный тренер, который поднял уровень «Динамо» приняв его не в лучшем состоянии», — цитирует Спунера Metaratings.ru.

Вудкрофт тренировал минское «Динамо» в сезоне-2016/17, а затем возглавлял команду с 2019 по 2023 год. Спунер играл за белорусский клуб с 2019-го по 2021-й и с 2022-го по 2023 год. Сейчас 31-летний нападающий выступает за «Авангард».

Источник: https://metaratings.ru/news/spuner-vudkroft-poroi-byl-strog-so-mnoi-no-vsegda-chesten-294804/
Райан Спунер
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
1
0
Читайте также
В Италии разгорается скандал из-за ставок. Замешаны футболисты высшего дивизиона и даже сборной
Биография Тайсона Фьюри: Цыганский Король победил Кличко, проиграл россиянину и заработал миллионы
Матвиенко допустила отказ России от участия в ПАЧЭС
СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
Покров Пресвятой Богородицы — как отмечают православный праздник 14 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Куньлунь» в КХЛ

ЦСКА дома обыграл «Сочи» в матче КХЛ