Стала известна зарплата нападающего «Ак Барса» Дыняка по новому контракту

Сегодня, 18:30
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом на два года.
По информации «СЭ», зарплата Дыняка в следующем сезоне составит 25 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 27.
Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявлял о продлении контракта с 26-летний игроком, а также о переговорах с Артемом Лукояновым и Тимуром Биляловым.
Дыняк в этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ провел 40 матчей и набрал 9 (3+6) очков.
Комсомолец 70-х
Мы все рады за Никиту
10.01.2024