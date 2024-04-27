Стала известна зарплата нападающего «Лады» Фисенко по новому контракту

«Лада» продлила контракт с нападающим клуба Михаилом Фисенко до конца сезона-2024/25.

Как стало известно «СЭ», зарплата 33-летнего хоккеиста составит 35 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне Фисенко отыграл за «Ладу» 63 матча, забросил 3 шайбы и отдал 12 результативных передач.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета новокузнецкого «Металлурга», «Сибири», «Амура», «Адмирала», «Авангарда», «Ак Барса», московского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга». Всего в КХЛ он провел 620 встреч, набрав 153 (57+96) очка.