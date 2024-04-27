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Сегодня, 14:25

«Металлург» расторг контракт с Гребенкиным

Игнат Заздравин
Корреспондент
Никита Гребенкин.
Фото Global Look Press
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«Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребенкиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

Магнитогорцы сохранили права на хоккеиста.

Ранее «СЭ» сообщал, что Гребенкин продолжит карьеру в НХЛ. В 2022 году «Торонто» выбрал россиянина под 135-м номером драфта НХЛ.

24 апреля «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче серии (4-0) и стал победителем Кубка Гагарина.

В сезоне-2023/24 20-летний Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Никита Гребенкин
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