Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:44

Стало известно, когда пройдет прощальный матч Зарипова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеист Данис Зарипов.
Данис Зарипов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», прощальный матч нападающего Даниса Зарипова состоится в Казани 9 августа.

24 февраля 2023-го Зарипов провел последний официальный матч в статусе хоккеиста в игре с «Металлургом» (3:6) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. В начале третьего периода 42-летний россиянин совершил круг почета, попрощавшись с казанскими болельщиками.

Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России.

В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярке КХЛ и набрал 557 (235+322) очков. В плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.

Данис Зарипов. Скомканное прощание. Зарипов завершил карьеру не так, как полагается великим
Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Президент ИИХФ принес извинения за невключение Мичкова в материал о предстоящем драфте НХЛ
Олимпийская чемпионка из России сражается с онкологией благодаря мужу-итальянцу. История любви
Попавшего в аварию генерала МВД Травникова доставили в НИИ Джанелидзе
Суд в Москве заочно арестовал разработчика софта против киберпреступлений
Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стала известна зарплата нападающего «Авангарда» Михайлова

Минское «Динамо» подписало трехлетний контракт с защитником Бринкманом