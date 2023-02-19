Стась стал шестым игроком в истории КХЛ, который провел 800 матчей в лиге

СКА обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

Нападающий «Трактора» Андрей Стась провел 800-й матч в КХЛ.

Он стал шестым игроком в истории лиги, который смог добраться до этой отметки после Евгения Бирюкова (959), Вадима Шипачева (894), Ильи Каблукова (885), Сергея Мозякина (842) и Даниса Зарипова (816).

СКА, ранее досрочно выигравший регулярный чемпионат, лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 101 очко в 66 матчах. Петербуржцы останутся единственной командой лиги, преодолевшей отметку в 100 очков.