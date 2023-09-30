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Сегодня, 18:17

Тамбиев: «Мы недовинтили матч с «Автомобилистом». В третьем периоде «Адмиралу» не хватило физических кондиций»

Алина Савинова
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о причинах поражения команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:3).

«Мы недовинтили матч. Два периода, в принципе, солидная игра была, ребята старались, много что не давали соперникам. В третьем периоде нам не хватило физических кондиций, мы просели. Игровая дисциплина подвела, удаление, которое привело к взятию ворот... А так, в принципе, стараются ребята, выполняют, но на всю игру нас пока не хватает», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.

После этой встречи «Автомобилист» вышел на второе место в таблице «Востока», набрав 16 очков за 13 матчей. «Адмирал» идет на 11-й позиции (8 очков в 11 играх).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/30/520444.html
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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