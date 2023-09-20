Тестовые хоккейные матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге планируется провести в ноябре

Гендиректор «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге Дмитрий Сватковский рассказал, когда должны начаться тестовые хоккейные поединки на арене.

«8 сентября было техническое опробование льда. В нем принял участие Илья Ковальчук — человек, который играл на многих аренах мира, ознакомился со спортивными технологиями. Считаю, что все прошло достаточно хорошо. Предложения были высказаны в рабочем порядке, идеально ничего не бывает, есть над чем работать. Сейчас самое главное — получить документы по окончании строительства, исправить все замечания, которые есть, в ближайшее время сдать объект и приступить уже к тестовым играм. Думаю, они должны пройти где-то в ноябре», — цитирует ТАСС Сватковского.

По словам гендиректора, сначала планируется заполнять 30-40% арены , потом — 50%. В распоряжении специалистов есть несколько тестовых периодов, чтобы подготовить арену к Матчу звезд.

Строительные работы «СКА-Арены» начались в 2020 году. На стадионе должен был пройти чемпионат мира по хоккею в 2023 году, однако ИИХФ в конце апреля 2022-го объявила о переносе турнира из России. По предварительным данным вместимость арены должна составить более 22 тысяч человек.