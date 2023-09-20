Что творится со СКА? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный». Главные темы: — СКА проиграл пять матчей подряд — «Динамо» — лидер «Запада» — «Сочи» больше не аутсайдер — «Лада» — новый «Адмирал» — какого тренера уволят первым Начало эфира — в 12.00.