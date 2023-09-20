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Сегодня, 10:00

Что творится со СКА? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом

Отдел хоккея «СЭ»
Live «СЭ».
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Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный». Главные темы:

— СКА проиграл пять матчей подряд

— «Динамо» — лидер «Запада»

— «Сочи» больше не аутсайдер

— «Лада» — новый «Адмирал»

— какого тренера уволят первым

Начало эфира — в 12.00.

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Западная конференция И В П О
1 Динамо М 8 6 2 12
2 Торпедо 7 5 2 11
3 Сочи 8 5 3 10
4 Локомотив 7 5 2 10
5 Куньлунь РС 9 5 4 10
6 Спартак 8 4 4 9
7 Северсталь 6 3 3 7
8 ЦСКА 8 3 5 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 8 1 7 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Авангард 6 5 1 10
4 Лада 8 4 4 9
5 Трактор 8 4 4 9
6 Автомобилист 8 4 4 9
7 Сал. Юлаев 6 4 2 8
8 Амур 7 3 4 7
9 Барыс 7 2 5 7
10 Сибирь 7 3 4 7
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 7 1 6 3
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24.09
25.09
20.09 17:00
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 - : -
20.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 - : -
20.09 19:10
Динамо Мн – Локомотив
 - : -
20.09 19:30
СКА – Северсталь
 - : -
20.09 19:30
Торпедо – Витязь
 - : -
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