КХЛ: расписание матчей и трансляции 20 сентября

Сегодня, 07:00
На 20 сентября запланировано пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.
Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.
17:00. «Металлург Мг» — «Автомобилист»
Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.
17:00. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.
19:10. «Динамо Мн» — «Локомотив»
Онлайн трансляции: Кинопоиск, Okko Спорт.
19:30. «Торпедо» — «Витязь»
Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.
19:30. СКА — «Северсталь»
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.
Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах, в Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|2
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Куньлунь РС
|9
|5
|4
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|20.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|20.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|20.09
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|- : -
|20.09
|19:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -
|20.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -