Толчинский прокомментировал возможное возвращение в НХЛ

Сегодня, 08:00
Нападающий СКА Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал возможное возвращение за океан и пятилетний контракт с петербургским клубом.
— Многие игроки не готовы простить себе, если не попробуют свои силы в НХЛ.
— Я провел в НХЛ четыре матча и набрал два очка. Но галочку для себя не ставил и даже не мыслил такими категориями. Если бы из Северной Америки был большой интерес, то я туда, конечно, поехал бы. Год назад разговаривал с «Торонто». Однако надо учитывать все факторы — возраст, быт, родственников, друзей. Жизнь вне хоккея тоже важна, и про финансовую часть забывать нельзя, даже если хочется кому-то и себе что-то доказать. КХЛ тоже развивается, и контрактом на пять лет в СКА я доволен.
— Мы знаем, что игроки раньше не дорабатывали до конца свои контракты сроком на три-четыре года.
— Я об этом не думаю, хотя слышал уже много разных комментариев. Но они всегда встречались и раньше. Когда я в «Авангард» переходил, то хватало негативных пожеланий. В духе «ты не заиграешь у Хартли, это не твой тренер». С ЦСКА после возвращения из Северной Америки было примерно то же самое. У меня тогда еще имелся вариант с «Торпедо». Я выбрал армейский клуб, и начались со всех сторон разговоры, что с Никитиным мне будет сложно. Сейчас о плохом тоже не думаю. Пять лет — это, наоборот, хорошо для КХЛ. Появляется тенденция подписывать соглашения на долгий срок. У команды будет костяк на пять-шесть лет, что может дать свои плоды.
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