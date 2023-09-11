Кожевников: «Крылов ненавидел российский хоккей и развалил «Авангард»»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об уходе Александра Крылова с поста председателя Совета директоров «Авангарда» и возвращении Боба Хартли в клуб.

«Мне кажется, история с Хартли уже не актуальна, и эту страницу можно перевернуть. Потому что ему доверял один конкретный человек, любил этого тренера, боготворил, но этого человека в «Авангарде» уже нет. Естественно, я говорю о бывшем председателе Совета директоров омского клуба Александре Крылове. На мой взгляд, он просто ненавидел российский хоккей, преследовал непонятно чьи интересы. И что в итоге получил? Развалил команду, потому что не доверял молодежи, не доверял нашим российским тренерам! Поэтому люди, которые сейчас пришли к руководству клубом, собирают команду заново, и наводят порядок», — приводит слова Кожевникова Betonmobile.ru.

Хартли приехал в Омск для работы в академии «Авангарда». Ранее тренер возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год, выиграв Кубок Гагарина.