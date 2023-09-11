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Сегодня, 08:50

Толчинский о переговорах с Крыловым: «Было неловко»

Михаил Зислис
Обозреватель
Александр Крылов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий СКА Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился деталями переговоров о новом контракте с бывшим председателем совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым.

— Александр Крылов лично к вам прилетал в ОАЭ?

— Не думаю, он просто там отдыхал, так же как и я. Воспользовался возможностью и пригласил меня на встречу.

— Не было такого, что вы заходите в своей номер, и он там, сидя на кровати, говорит: «Привет, Сергей», — и протягивает новый контракт?

— (Смеется.) Конечно, нет. Крылов пригласил меня в какой-то ресторан, мы посидели за завтраком и переговорили.

— Вам было неловко, когда приезжает для личной встречи такой руководитель?

— Неловко потому, что приходится принимать участие в переговорах без агента. Это было одним из условий Александра Владимировича. Непросто за себя качать права и говорить, что я хороший. Вот за Грицюка, будь его агентом, мог бы сказать. Он хорошо бросает, что-то еще здорово делает. А как такое говорить про себя? Смотрите, какой я зверь в большинстве и сколько очков набираю? Бред какой-то. Тяжело вести переговоры в таком стиле и что-то для себя выбивать. С другими командами общение шло проще.

— «Вот тебе, условно говоря, 60 миллионов и соглашайся», — в такой манере шла беседа?

— Примерно. Мы разговаривали три раза. Сначала была названа одна сумма — говорю, что нет. Потом ее увеличили, и вроде это предложение стало мне интересно. Каждый раз общались где-то по часу, но в итоге не договорились.

— Были тогда наметки, что Крылов может уйти из «Авангарда»?

— Я сам его об этом спросил: «Вот подпишу контракты, а вы завтра уйдете». Еще и непонятно было, какой тренер на тот момент команду возглавит. Эти вопросы я ему задавал. Но Крылов ответил, что еще два или три года — не помню точно — будет в «Авангарде».

— Грицюк говорил, что во время переговоров чувствовал давление. Как процесс общения шел у вас?

— По-разному. Это была не дружеская беседа. Я себя чувствовал так, словно нахожусь на бизнес-сделке — хочу что-то продать и надо, чтобы это купили. Цель оппонента — дать мне как можно меньше. Я, наоборот, хочу получить как можно больше. У Крылова огромный опыт в переговорах, поэтому где-то тушуешься. Это было немножко странно и непривычно.

— Ваш агент Шуми Бабаев как отреагировал на то, что встречи проходят без него?

— Смысл в том, что изначально приоритетом у меня был «Авангард». Сезон только закончился, и я думал: «Зачем что-то менять?» И болельщики меня любят, и в городе как-то уже освоился. И я сказал Шуми, что есть такие условия. Более подробно с ним этот вопрос не обговаривали. Меня позвали — я ездил на переговоры. Хотя странная ситуация получилась, словно меня между двух людей поставили.

Сергей Толчинский. «Ту самую кричалку про ЦСКА повторить не смогу». Толчинский — о карьере и переходе из «Авангарда» в СКА
Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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