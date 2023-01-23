«Торпедо» одержало победу над ЦСКА

«Торпедо» одержало победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе нижегородцев голами отметились нападающие Владислав Фирстов, Андрей Белевич и Сергей Гончарук, который поразил уже пустые ворота.

У москвичей единственная шайба на счету защитника Даррен Дитца, который отличился в меньшинстве.

«Торпедо» набрало 72 очка и занимает четвертое место в Западной конференции. ЦСКА остается на второй строчке (74 очка).

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Фирстов — 7, 6:03 — 1:0. Дитц — 4 (мен., Григоренко, Окулов), 36:28 — 1:1. Белевич — 5 (Воронин), 54:01 — 2:1. Гончарук — 21 (п.в., Коваленко), 59:56 — 3:1.

Вратари: Гуска — Шарыченков (58:04 — 59:56).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 23 (5+8+10) — 44 (18+11+15).

Судьи: Раводин, Соин.

23 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей