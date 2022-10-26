«Торпедо» обыграло «Динамо» в домашнем матче

«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе команды из Нижнего Новгорода шайбы забросили Данил Веряев, Сергей Гончарук и Николай Коваленко.

«Торпедо» записало на свой счет третью победу подряд. На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (29 очков). Бело-голубые расположились на 3-й строчке (31 очко).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Веряев — 2 (Белевич), 6:56 — 1:0. Гончарук — 6 (Кручинин), 54:20 — 2:0. Коваленко — 6 (Ян), 54:37 — 3:0.

Вратари: Кульбаков — К.Л. Волков.

Штраф: 2 — 33.

Броски: 30 (11+8+11) — 26 (6+9+11).

Судьи: Васильев, Фатеев.

26 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.