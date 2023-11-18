«Торпедо» сыграет с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 18 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Торпедо» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Оkkо по платной подписке.

Жители Нижнего Новгорода и нижегородской области смогут посмотреть игру на телеканале «НН 24». Начнется эфир в 16.45 по местному времени.

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