«Торпедо» и «Локомотив» в среду, 29 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на арене «КРК Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport и на телеканале КХЛ. Ключевые события игры «Торпедо» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Торпедо» набрало 43 очков и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Локомотива» 46 баллов, команда находится на 3-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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