«Адмирал» победил «Торпедо», нижегородцы прервали серию из 6 побед

«Адмирал» на выезде обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе гостей забивали Либор Шулак, Иван Емец и Николай Чебыкин. У хозяев счет в матче открыл Ю Сато.

Нижегородцы прервали серию из 6 побед и с 82 очками занимают 4-е место на «Западе». «Адмирал» — 7-й на «Востоке» с 69 очками.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Сато — 5 (Бокун), 1:34 — 1:0. Шулак — 12 (Червены, Уильямс), 12:10 — 1:1. Емец — 3 (Шулак, Хомченко), 30:43 — 1:2. Чебыкин — 12 (Берлев, Емец), 49:34 — 1:3.

Вратари: Гуска (58:42) — Хомченко.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 34 (4+12+18) — 24 (9+10+5).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

7 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.