«Торпедо» сохранил спортивные права на ряд хоккеистов, защищавших цвета команды в сезоне-2022/23

Хоккейный клуб «Торпедо» сохранил спортивные права на ряд хоккеистов, защищавших цвета команды в прошедшем сезоне.

Квалификационные предложения были сделаны Антону Сизову, Данилу Веряеву, Денису Венгрыжановскому, Кириллу Уракову и Адаму Хуске.

Также клуб сохранил за собой спортивные права в КХЛ на Владислава Фирстова и Семена Дер-Аргучинцева.

Согласно Регламенту КХЛ, в случае если до 30 апреля включительно хоккеист не принял предложение своего клуба, он приобретает статус «Ограниченно свободный агент» и имеет право в срок до 31 мая принять контрактное предложение другого клуба.

Если прежний клуб в семидневный срок после предъявления игроком контрактного предложения другого клуба не повторит это предложение, то игрок переходит в новый клуб, а прежнему выплачивается денежная компенсация.