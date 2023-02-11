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КХЛ

Сегодня, 19:26

«Торпедо» на последней минуте обыграло «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Решающую шайбу нижегородцы забили за 30 секунд до конца третьего периода, когда отличился нападающий Сергей Гончарук.

«Торпедо» набрало 85 очков в 62 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Спартак» с 60 очками после 62 игр идет на 9-й строчке, отставая от зоны плей-офф на 3 очка.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Голы: Атанасов — 5 (Фирстов, Бокун), 0:57 — 1:0. Вароне — 11 (Хохлачев, Принс), 11:36 — 1:1. Михеев — 3 (Ураков), 36:57 — 2:1. Вароне — 12 (Кин, Емелин), 40:20 — 2:2. Цыплаков — 10 (Локтионов, Талалуев), 53:00 — 2:3. Летунов — 13 (Фирстов, Федотов), 53:49 — 3:3. Гончарук — 23 (бол., Летунов, Дарьин), 59:32 — 4:3.

Вратари: Кульбаков — Рибар.

Штраф: 18 — 12.

Броски: 39 (15+6+18) — 30 (7+13+10).

Судьи: Раводин, Фатеев.

11 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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