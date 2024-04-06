«Локомотив» обыграл «Трактор» и повел 3-0 в серии Кубка Гагарина

«Локомотив» на выезде победил «Трактор» в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова.

За ярославский клуб забили Егор Аверин и Георгий Иванов. У челябинской команды отличился Семен Дер-Аргучинцев.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матчи состоится 8 апреля в Челябинске.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Аверин — 1 (Рафиков, Сергеев), 2:38 — 0:1. Иванов — 4 (Сергеев, Рафиков), 33:33 — 0:2. Дер-Аргучинцев — 4 (бол., Ткачев, Шабанов), 57:12 — 1:2.

Вратари: Мыльников (56:25 — 57:12, 57:21 — 58:56, 59:12) — Исаев.

Штраф: 0 — 8.

Броски: 30 (6+9+15) — 28 (10+11+7).

Судьи: Гамалей, Оленин.

6 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 0-3