«Магнитка» проиграла «Трактору» в матче КХЛ

Сегодня, 19:13
Магнитогорский «Металлург» на выезде проиграл «Трактору» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 1:2.
У гостей шайбу забросил Александр Петунин. У хозяев отметились Владимир Ткачев и Виталий Кравцов.
«Трактор» прервал серию «Магнитки» из трех побед.
«Металлург» с 31 очком продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока». У «Трактора» — 22 очка и 7-е место.
«Металлург» в следующей игре примет «Авангард» 22 октября. «Трактор» сыграет на выезде с «Нефтехимиком» 23 числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Петунин — 5 (бол., Юров), 32:04 — 0:1. Ткачев — 3 (Карпухин, Шабанов), 46:57 — 1:1. Кравцов — 5 (Попов), 56:16 — 2:1.
Вратари: Мыльников — Набоков (59:25).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 37 (13+13+11) — 32 (10+17+5).
Судьи: Гашилов, Раминг.
19 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.