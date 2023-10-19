«Амур» переиграл «Автомобилист» в матче КХЛ

«Амур» на выезде победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей забивали Кирилл Капустин, Владислав Барулин и Артур Гиздатуллин. У хозяев отметился Стефан Да Коста.

«Амур» набрал 21 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Автомобилиста» — 26 очков и 3-е место «Востока».

«Амур» в следующем матче сыграет в гостях с «Торпедо» 21 октября. «Автомобилист» примет «Сибирь» 22-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы: Да Коста — 4 (бол., Широков, Гуркин), 15:26 — 1:0. Капустин — 3 (мен., Грачев), 19:55 — 1:1. Барулин — 1 (бол., Хохлачев, Ли), 25:45 — 1:2. Гиздатуллин — 5 (Слепец, Рылов), 27:59 — 1:3.

Вратари: Аликин (57:07) — Бобков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (13+10+11) — 16 (8+5+3).

Судьи: Сергеев, Шувалов.

19 октября. Екатеринбург. Уралец.