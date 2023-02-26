«Трактор» дома победил «Торпедо», Ткачев оформил хет-трик

«Трактор» дома обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:2.

В составе хозяев хет-трик на счету Владимира Ткачева, еще по голу забили Михаил Котляревский, Максим Шабанов и Сергей Калинин. Ассистентский хет-трик оформил Антон Бурдасов.

У гостей забивали Владислав Фирстов и Кирилл Ураков.

«Трактор» занимает 9-е место «Востока» с 72 очками. «Торпедо» — на 4-й строчке «Запада», имея 90 очков.

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«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Голы: Ткачев — 14 (Шабанов, Хэмилтон), 7:18 — 1:0. Фирстов — 11 (Ларионов, Ян), 11:48 — 1:1. Ткачев — 15 (Калинин), 17:14 — 2:1. Котляревский — 9 (Бурдасов, Брынцев), 37:41 — 3:1. Ткачев — 16 (Шабанов, Карпухин), 47:03 — 4:1. Шабанов — 18 (бол., Бурдасов, Телегин), 52:29 — 5:1. Калинин — 12 (бол., Телегин, Бурдасов), 53:54 — 6:1. Ураков — 2, 55:54 — 6:2.

Вратари: Мыльников — Гуска.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (6+9+9) — 35 (8+10+17).

Судьи: Бондарь, Спирин.

26 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6895 зрителей.