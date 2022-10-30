Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Пытаемся улучшить меньшинство, постараемся исключить ненужные удаления»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

— У команды было 3 дня подготовки к матчу. Насколько игроки смогли перезагрузиться после неудачного выезда?

— Сделали работу над ошибками, работали, разобрали в очередной раз те моменты, которые у нас пока не получаются, в частности меньшинство. Этот компонент пытаемся улучшить и постараемся исключить ненужные удаления.

— «Нефтехимик» находится на предпоследней строчке «Востока». Не боитесь столкнуться с недооценкой соперника?

— Мы и сами находимся внизу турнирной таблицы, не смотрим на позиции других. У нас тоже много пропущенных шайб и отрицательный баланс заброшенных шайб, поэтому надо искать счастье у чужих ворот.

— По составу уже анонсировались изменения.

— Состав меняется с первой игры, ничего нового в этом нет. Формируем 4 звена, которые должны выходить и показывать красивый, а самое главное, результативный хоккей, — цитирует пресс-служба клуба Бабенко.

Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» пройдет сегодня, 30 октября. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.