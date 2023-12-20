Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в интервью «СЭ» прокомментировал перспективы команды в сезоне-2023/24.

— В этом сезоне результат для «Динамо» особенно важен?

— Результат важен всегда, но сейчас да, особенно. Я понимаю.

— Результат — выход в финал конференции?

— Я не раз говорил про результат. Радулов наконец донес в прошлом году правильную мысль. Какая разница, попал ты в плей-офф, не попал, вылетел в первом раунде или в финале? Кубок — один!

— Но готово ли «Динамо» сейчас к кубку?

— Мы обыграли всех. И проиграли всем. А назовите хотя бы одну команду, которая не так прошла половину чемпионата? Пока мы все идем на равных.

В нынешнем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче.

Московское «Динамо» дважды выигрывало Кубок Гагарина в истории: в 2012 и 2013 годах.