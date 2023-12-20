Плющев — о правиле трех секунд за воротами: «Им никто не пользуется»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев высказался о правиле трех секунд за воротами в КХЛ.

«Подобное придумывают люди, никогда не игравшие в хоккей. Они научились кататься на коньках, почитали регламент и подумали, что поймали бога за бороду. Это искусственное правило, которым никто не пользуется. Если атлеты стоят не за воротами, а в трех метрах от лицевой, ничего не меняется. Говорят, теперь у игроков меньше времени подумать, но в нашем виде включать голову нужно постоянно», — приводит слова Плющева RT.

19 декабря главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что во второй части ФОНБЕТ чемпионата лиги будет протестировано новшество: во время тренерских запросов арбитры не будут проходить за судейский столик, оставаясь на льду и получая всю необходимую информацию от «видеогол-арбитра».