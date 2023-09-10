Тренер «Динамо» Козлов: «Все изменения в составе основывались на поражении от «Торпедо»

Сегодня, 00:00
Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал изменения в составе команды в межсезонье.
— За предсезонку состав «Динамо» сильно изменился. Какой будет команда в новом сезоне?
— Все изменения основывались на поражении от «Торпедо». Мы поняли, из-за чего мы проиграли, поэтому с некоторыми ребятами пришлось расстаться. Взяли еще одного специалиста по физической подготовке, он изменил тренировки, ввел необходимые тесты, сильно в это не углублялся.
— В команду пришли Гусев, Ожиганов, Пыленков, Пакетт и еще несколько игроков. Можно ли сказать, что «Динамо» стало мастеровитее?
— Да, конечно, это уже сложившиеся игроки, которые добавят нам скорости и мощи, и хотелось бы, чтобы они помогли нам больше забивать.
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|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|2
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|10.09
|16:00
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Куньлунь – ЦСКА
|- : -