Тренер «Динамо» Козлов: «Все изменения в составе основывались на поражении от «Торпедо»

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал изменения в составе команды в межсезонье.

— За предсезонку состав «Динамо» сильно изменился. Какой будет команда в новом сезоне?

— Все изменения основывались на поражении от «Торпедо». Мы поняли, из-за чего мы проиграли, поэтому с некоторыми ребятами пришлось расстаться. Взяли еще одного специалиста по физической подготовке, он изменил тренировки, ввел необходимые тесты, сильно в это не углублялся.

— В команду пришли Гусев, Ожиганов, Пыленков, Пакетт и еще несколько игроков. Можно ли сказать, что «Динамо» стало мастеровитее?