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9 сентября, 23:54

Кравец оценил игру «Авангарда» в матче с «Барысом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Барысом» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Второй период получился более тяжелым, мы гол пропустили, все это на психологию влияет. Хорошо, что Гераськин вовремя забил очень хороший гол. Потом команда добавила всем, чем можно, и просто задавила соперников. Дальше все происходило очень рационально. Мне кажется, первое звено всегда хорошо играет. Самое главное: я видел у них желание, они старались создать свои комбинации, из-за нестандартных решений теряли шайбу», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

«Авангард» одержал победы во всех трех стартовых матчах сезона и занимает четвертое место на «Востоке» (6 очков). Следующим соперником команды станет «Амру». Игра пройдет 11 сентября.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Барыс
Михаил Кравец
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