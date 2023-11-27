Тренер «Салавата Юлаева» Козлов сравнил «Ладу» с «Вегасом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал выступление «Лады» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Насколько вас удивляет этот сезон? Удивлены тем, как выглядит «Лада»? Потому что от нее вообще никто не ждал. Команды 5 лет не было в КХЛ.

— Ну, а что? У них хороший тренерский штаб, хороший подбор игроков. И играют в хороший хоккей. Тут ничего удивительного. КХЛ стала более ровной, сейчас уже нет явных аутсайдеров.

- «Лада» начала комплектоваться только к концу апреля — началу мая.

— Сколько у них игроков пришло новых из хороших команд? Они играли на хорошем уровне. Давай с «Вегасом» сравним.

— Там же клубы НХЛ могли защитить только 9 человек.

— Игроки, которые перешли в «Ладу,» все играли на хорошем уровне.

— Тех же Фисенко и Шумакова считали списанными.

— Кто сказал, что они списанные? Это игроки хорошего уровня, у которых, может быть, не получилось в прошлых командах, но они сильные игроки. Сейчас они получили свою роль, больше времени на льду. Поэтому проводят хороший сезон. Кроме того, легионеры смотрятся хорошо.