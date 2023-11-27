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Сегодня, 08:55

Тренер «Салавата Юлаева» Козлов сравнил «Ладу» с «Вегасом»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал выступление «Лады» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Насколько вас удивляет этот сезон? Удивлены тем, как выглядит «Лада»? Потому что от нее вообще никто не ждал. Команды 5 лет не было в КХЛ.

— Ну, а что? У них хороший тренерский штаб, хороший подбор игроков. И играют в хороший хоккей. Тут ничего удивительного. КХЛ стала более ровной, сейчас уже нет явных аутсайдеров.

- «Лада» начала комплектоваться только к концу апреля — началу мая.

— Сколько у них игроков пришло новых из хороших команд? Они играли на хорошем уровне. Давай с «Вегасом» сравним.

— Там же клубы НХЛ могли защитить только 9 человек.

— Игроки, которые перешли в «Ладу,» все играли на хорошем уровне.

— Тех же Фисенко и Шумакова считали списанными.

— Кто сказал, что они списанные? Это игроки хорошего уровня, у которых, может быть, не получилось в прошлых командах, но они сильные игроки. Сейчас они получили свою роль, больше времени на льду. Поэтому проводят хороший сезон. Кроме того, легионеры смотрятся хорошо.

Виктор Козлов. Реально ли привезти Кубок Гагарина в Уфу? Большое интервью главного тренера «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Лада
ХК Салават Юлаев
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