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Сегодня, 21:39

Козырев: «Разбирали игру Худобина перед матчем против «Сибири», говорили, на чем акцентировать внимание»

Алина Савинова
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал, как команда готовилась к матчу ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1).

«При нашем подавляющем преимуществе был небольшой счет. В этом большая заслуга вратаря соперника, Антона Худобина, который держал команду в игре. Но мы все же нашли к нему ключи. Везем из поездки четыре очка из шести возможных. Неплохой результат. Мы всегда стараемся играть первым номером, к этой игре готовили как обычно. Готовили команду к игре Худобина? Разбирали вратаря, говорили, на чем акцентировать внимание. Тяжело такому вратарю забыть», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козырева.

«Северсталь» с 37 очками после 36 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У «Сибири» 39 очков после 37 игр, команда идет восьмой на «Востоке».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/11/28/523740.html
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сибирь
Андрей Козырев
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