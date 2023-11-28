Козырев: «Разбирали игру Худобина перед матчем против «Сибири», говорили, на чем акцентировать внимание»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал, как команда готовилась к матчу ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1).

«При нашем подавляющем преимуществе был небольшой счет. В этом большая заслуга вратаря соперника, Антона Худобина, который держал команду в игре. Но мы все же нашли к нему ключи. Везем из поездки четыре очка из шести возможных. Неплохой результат. Мы всегда стараемся играть первым номером, к этой игре готовили как обычно. Готовили команду к игре Худобина? Разбирали вратаря, говорили, на чем акцентировать внимание. Тяжело такому вратарю забыть», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козырева.

«Северсталь» с 37 очками после 36 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У «Сибири» 39 очков после 37 игр, команда идет восьмой на «Востоке».