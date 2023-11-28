«Металлург» обыграл «Нефтехимик» по буллитам, уступая с разницей в 3 гола по ходу матча

«Металлург» на выезде одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3. Гости отыгрались с 0:3.

У хозяев по голу забили Булат Шафигуллин, Александр Дергачев и Евгений Митякин. У победителей отличились Егор Яковлев, Данила Юров и Роман Канцеров.

В серии буллитов единственный гол забил Никита Михайлис.

Для «Металлурга» это 11-я победа подряд. Команда с 54 очками в 37 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 баллами после 36 игр располагается на 10-й строчке Востока.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 Б (0:0, 3:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шафигуллин — 8, 28:14 — 1:0. Дергачев — 11 (Сетдиков, Белозеров), 30:08 — 2:0. Митякин — 2 (Шафигуллин, Н. Якупов), 32:29 — 3:0. Яковлев — 3 (бол., Пресс, Гребенкин), 39:34 — 3:1. Юров — 11 (бол., Пресс, Джонсон), 45:49 — 3:2. Канцеров — 4 (Силантьев), 50:34 — 3:3.

Победный буллит: Михайлис.

Вратари: Долганов (64:42) — Судницин (Набоков, 32:29).

Штраф: 21 — 7.

Броски: 31 (11+13+4+3) — 41 (11+8+20+2).

Судьи: Белов, Оскирко.

28 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2916 зрителей.